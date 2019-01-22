России могут запретить участвовать в Олимпиаде-2020

Фото: EPA

России могут запретить участвовавь в Олимпийских играх в 2020 году в Токио, если данные из московской антидопинговой лаборатории окажутся подделанными. Такое заявление сделали в комитете Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает AP.

Комитет по соответствию в письме, опубликованном WADA, заявляет, что, если это произойдет, он скорее всего рекомендует, чтобы российские официальные лица, спортсмены и вспомогательный персонал для спортсменов не были допущены к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.

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В КПС также заявили, что могут рекомендовать лишить Россия прав на проведение каких-либо чемпионатов мира по любому виду спорта в течение определенного периода.

На прошлой неделе Россия передала данные из московской антидопинговой лаборатории после того, как пропустила крайний срок 31 декабря.

WADA приступило к анализу данных, это может занять несколько недель. Агентство намерено каждые две недели предоставлять отчеты о своей работе с данными из московской антидопинговой лаборатории в комитет по соответствию.

Масштабные проверки допинг-проб участников летних Олимпиад 2008 и 2012 годов, организованные МОК накануне Игр 2016, обнаружили нарушения антидопинговых правил многими российскими спортсменами, олимпийские результаты которых после длительных разбирательств, в том числе и в Спортивном арбитражном суде, были аннулированы.