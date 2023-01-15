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Самый дорогой трансфер в истории украинского футбола. Мудрик перешел в Челси

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 16:27
Самый дорогой трансфер в истории украинского футбола. Мудрик перешел в Челси - Фото
Фото: EPA

22-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик стал игроком лондонского ФК "Челси"

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В текущем сезоне Мудрик сыграл в составе "Шахтера" в 18 матчах, забив 10 мячей и отдав восемь результативных передач.

"Челси", куда перешел украинский футболист, занимает десятое место в Английской премьер-лиге.

По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер Мудрика обойдется лондонскому клубу в 100 миллионов евро. Другой спортивный журналист Дэвид Орнштейн заявил, что "Челси" гарантированно заплатит 70 млн евро, а еще 30 миллионов "Шахтер" может получить в виде бонусов.

ФК "Шахтер" уже официально подтвердил информацию Орншейна.

Трансфер Мудрика – самый дорогой в истории украинского футбола. Для сравнения, "Челси" в 2006 году отдал 43,8 млн. евро за Андрея Шевченко, а Александр Зинченко перешел из "Ман Сити" в "Арсенал" примерно за 35 млн. евро.

Андрій Водяний
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