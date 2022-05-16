Сборная Украины стала победителем Дефлимпиады в Бразилии с рекордным результатом
16.05.2022, 15:53
Фото: facebook.com NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Сборная Украины завоевала на Дефлимпиаде в Бразилии первое общекомандное место, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Спортсмены выиграли 138 медалей. Это 62 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей.
Украинцы соревновались за награды в 15 видах спорта, состав сборной достигал 170 спортсменов.
Дефлимпиада – это спортивные соревнования для людей с нарушением слуха.
В этом году Украина очутилась на вершине медального зачета. Это рекордный результат Украины в истории выступлений на дефлимпиадах – как по количеству "золота", так и по общему количеству медалей.
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