Шахматы. Карлсен побил рекорд по количеству партий без поражений

Магнус Карлсен (ФОто: EPA)

Шахматист из Норвегии Магнус Карлсен побил мировой рекорд по количеству партий без поражений в шахматах с классическим контролем времени. Об этом сообщает Укринформ.

Сегодня, 14 января, он сыграл вничью с голландцем Йорден ван Форестом на супертурнире в Вейк-ан-Зее – после этого его беспроигрышная серия достигла 111 игр подряд.

Последний раз Карлсен проигрывал 31 июля 2018 года.

Предыдущее достижение (110 игр) принадлежало советскому и нидерландскому гроссмейстеру Сергею Тивякову, а также хорвату Богдану Лаличу.

Рекорд Тивякова и Лалича не является официальным, так как их победы не были зафиксированы с соблюдением всех формальностей.

Официальный рекорд по количеству матчей без поражений (100) ранее принадлежал китайцу Дин Лижень - его Карлсен побил в октябре 2019 года.

Магнус Карлсен удерживает звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года.

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