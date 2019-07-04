Спорт. У сборной Украины - первая медаль на Универсиаде в Неаполе

Анна Антикало (фото - скриншот видео)

Дзюдоистка Анна Антикало принесла Украине первую медаль на Всемирной Универсиаде-2019. Об этом сообщает Укринформ.

В первый медальный день XXX Всемирной летней Универсиады в Неаполе (Италия) бронзовым призером стала Анна Антикало - студентка Черноморского государственного университета им. Петра Могилы.

В турнире по дзюдо Антикало заняла 3-е место в весовой категории до 70 кг.

Всего до 14 июля на студенческих Играх-2019 разыграют 250 комплектов наград в 18 видах спорта.

На II Европейских играх 2019 года, который проходили в Минске, представители Украины завоевали 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) в 12 видах спорта.