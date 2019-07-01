Спорт. Украинская атлетка Магучих установила мировой рекорд

Ярослава Магучих (скриншот из видеозаписи)

17-летняя Ярослава Магучих стала самой молодой спортсменкой, преодолевшей 200 см в прыжках в высоту. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Такого результата она добилась во время соревнований "Бриллиантовая лига" в Юджине, США. Там она заняла третье место после американки Вашти Каннингем и россиянки Марии Ласицкене.

Ее 200 см стали юношеским рекордом Украины.

В 2018 году Магучих стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр.

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