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01.07.2019, 14:59

Спорт. Украинская атлетка Магучих установила мировой рекорд

Спорт. Украинская атлетка Магучих установила мировой рекорд - Фото
Ярослава Магучих (скриншот из видеозаписи)

17-летняя прыгунья заняла третье место на "Бриллиантовой лиге", но при этом стала самой молодой спортсменкой в мире, кто прыгнул выше двух метров

17-летняя Ярослава Магучих стала самой молодой спортсменкой, преодолевшей 200 см в прыжках в высоту. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Такого результата она добилась во время соревнований "Бриллиантовая лига" в Юджине, США. Там она заняла третье место после американки Вашти Каннингем и россиянки Марии Ласицкене.

Ее 200 см стали юношеским рекордом Украины. 

В 2018 году Магучих стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр.

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Теги: спорт, ярослава магучих, прыжки, атлетика, рекорд
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