Спортсменов из России и Беларуси отстранили от Паралимпиады в Пекине

Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам от России и Беларуси в участии в зимних паралимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в заявлении МПК.



По словам президента комитета Эндрю Парсонса, ряд стран обратились к комитету и угрожали не участвовать в играх, если Россия и Беларусь не будут отстранены.

Зимние паралимпийские игры пройдут 4-13 марта в Пекине.

Юрий Смирнов

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