Спортсменов из России и Беларуси отстранили от Паралимпиады в Пекине
03.03.2022, 10:01
Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Franck Robichon/ЕРА)
Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам от России и Беларуси в участии в зимних паралимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в заявлении МПК.
По словам президента комитета Эндрю Парсонса, ряд стран обратились к комитету и угрожали не участвовать в играх, если Россия и Беларусь не будут отстранены.
Зимние паралимпийские игры пройдут 4-13 марта в Пекине.
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