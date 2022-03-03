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Спортсменов из России и Беларуси отстранили от Паралимпиады в Пекине

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 10:01
Спортсменов из России и Беларуси отстранили от Паралимпиады в Пекине - Фото
Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Franck Robichon/ЕРА)

Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам от России и Беларуси в участии в зимних паралимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в заявлении МПК.

По словам президента комитета Эндрю Парсонса, ряд стран обратились к комитету и угрожали не участвовать в играх, если Россия и Беларусь не будут отстранены.

Зимние паралимпийские игры пройдут 4-13 марта в Пекине.

Юрий Смирнов
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Пекин-2022 паралимпиада 2022
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