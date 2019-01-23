Элина Свитолина Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Лучшая украинския теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open-2019. Она проиграла японке Наоми Осака в двухсетовом матче - 4:6, 1:6.

"Безусловно дело сегодня было не в удаче. Она (Осака) показала хороший теннис. К сожалению, я не смогла показать на 100 процентов ту игру, которую хотела. Просто Наоми сыграла лучше", - цитирует Свитолину БТУ.

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24-летняя спортсменка сказала, что чувствовала проблемы со здоровьем с самого начала соревнований.

"Боль появлялась то тут, то там со старта турнира. Это и шея, и плечо. Она то пропадала, то возвращалась. К сожалению, сегодня было немного хуже, чем я ожидала. Во время турниров Grand Slam бывает напряжение и такое случается, в этот раз мне не удалось справиться с этим. Я не смогла показать максимум, чтобы соответствовать уровню соперницы. Вот почему сегодня Осака хорошо со всем справилась", - отметила Свитолина.

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В расписании Свитолиной следующий турнир - Кубок Федерации, где сборная Украины проведет свои поединки в рамках первой группы евро-африканской зоны на кортах в Польше.