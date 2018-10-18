Триумф украинцев: кто и сколько медалей везет с Олимпиады юниоров

Сборная Украины (фото - НОК)

commenthover

Флаг Украины на церемонии закрытия III летних Юношеских Олимпийских игр шпажистка Екатерина Черний

Реклама

Реклама

На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе представители Украины получили 23 медали в 13 видах спорта: 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.



Сегодня 18-летний Максим Галиничев из Шостки (бокс, весовая категория до 56 кг) завоевал для сборной Украины последнюю на этих Играх медаль - серебряную.

Золотые медали:



Екатерина Черний - фехтование, у нее две золотых медали;

Назар Чепурной - спортивная гимнастика;

Иван Тищенко - академическая гребля;

Валерия Иваненко - легкая атлетика;

Михаил Кохан - легкая атлетика;

Ярослава Магучих - легкая атлетика.

Серебряные медали:



Денис Кесиль - плавание;

Анастасия Прозорова - бадминтон;

София Лискун - прыжки в воду;

Оксана Чудик - вольная борьба;

Назар Чепурной - спортивная гимнастика;

Кристина Пограничная - художественная гимнастика;

Тарас Бондарчук - бокс;

Максим Галиничев - бокс.

Бронзовые медали:



Олег Вередиба - дзюдо;

Дмитрий Гонта - пулевая стрельба;

Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика;

Олег Дорощук - легкая атлетика;

Владислав Остапенко - вольная борьба;

София Лискун - прыжки в воду;

Дарья Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика.

Флаг Украины на церемонии закрытия III летних Юношеских Олимпийских игр понесет двукратная чемпионка олимпийского Буэнос-Айреса по фехтованию Екатерина Черний.

