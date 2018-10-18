Триумф украинцев: кто и сколько медалей везет с Олимпиады юниоров

На III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе представители Украины получили 23 медали в 13 видах спорта: 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.
Сегодня 18-летний Максим Галиничев из Шостки (бокс, весовая категория до 56 кг) завоевал для сборной Украины последнюю на этих Играх медаль - серебряную.
Золотые медали:
Екатерина Черний - фехтование, у нее две золотых медали;
Назар Чепурной - спортивная гимнастика;
Иван Тищенко - академическая гребля;
Валерия Иваненко - легкая атлетика;
Михаил Кохан - легкая атлетика;
Ярослава Магучих - легкая атлетика.
Серебряные медали:
Денис Кесиль - плавание;
Анастасия Прозорова - бадминтон;
София Лискун - прыжки в воду;
Оксана Чудик - вольная борьба;
Назар Чепурной - спортивная гимнастика;
Кристина Пограничная - художественная гимнастика;
Тарас Бондарчук - бокс;
Максим Галиничев - бокс.
Бронзовые медали:
Олег Вередиба - дзюдо;
Дмитрий Гонта - пулевая стрельба;
Анастасия Бачинская - спортивная гимнастика;
Олег Дорощук - легкая атлетика;
Владислав Остапенко - вольная борьба;
София Лискун - прыжки в воду;
Дарья Плохотнюк и Александр Мадей - спортивная акробатика.
Флаг Украины на церемонии закрытия III летних Юношеских Олимпийских игр понесет двукратная чемпионка олимпийского Буэнос-Айреса по фехтованию Екатерина Черний.