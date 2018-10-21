У Лионеля Месси перелом, он впервые пропустит матч с "Реалом"

Лионель Месси (фото - fcbarcelona.com)

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Форвард каталонского футбольного клуба сломал руку

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Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси сломал руку во время матча чемпионата Испании против "Севильи" и потому пропустит следующую игру с мадридским "Реалом". Об этом сообщает сайт "Барселоны".

Согласно сообщению, на 18-й минуте матча Месси, который к тому моменту записал гол и результативную передачу, неудачно упал после столкновения с Франко Васкесом. После ЧП на поле он был заменен тренером.

Обследование выявило, что у Месси перелом лучевой кости правой руки.

В этом матче "Барселона" прервала серию без побед в чемпионате Испании, обыграв на своем поле "Севилью" со счетом 4:2.

Восстановление Месси, как ожидается, займет три недели.

В следующем туре чемпионата Испании 28 октября "Барселона" сыграет с мадридским "Реалом". Месси не пропускал матчи с "Реалом" на протяжении 11 лет.

В апреле 2018 года форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси возглавил рейтинг футболистов по суммарным доходам по версии французского издания France Football. Месси по итогам сезона заработает больше всех - 126 млн евро. В эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы.