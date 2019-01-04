УЕФА может исключить английский гранд из Лиги Чемпионов

Стадион "Манчестер Сити" (фото - facebook/mcfcetihadstadium)

УЕФА может исключить английский “Манчестер Сити” из еврокубков за возможное нарушение клубом правил финансового фейр-плей. Об этом сообщает Evening Standart.

Немецкое издание Der Spiegel ранее опубликовало электронную переписку, исходя из которой, “МС” получил $75,15 млн не от своего титульного спонсора Etihad, а от компании-владельца клуба Abu Dhabi United Group.

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Сейчас дело расследуют и УЕФА и Английская премьер-лига. Если денежные махинации чемпиона Англии окажутся правдой, клубу грозит исключение из еврокубков.

В декабре президент УЕФА Александр Чеферин уже заявлял, что ассоциация ведет расследование дела “Манчестер Сити”.

Также отмечается, что к “Сити” уже применялись санкции в связи с нарушением финансового фейр-плей: в 2014 году клуб оштрафовали на $62 млн и ограничили максимальное количество игроков в заявке на сезон с 25 до 21.

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