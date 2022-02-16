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Украина получила первый положительный допинг-результат на Олимпиаде-2022

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 20:00
Украина получила первый положительный допинг-результат на Олимпиаде-2022 - Фото
Фото НОК України

Украинская лыжница Валентина Каминская сдала допинг-тест на Олимпиаде в Пекине, сообщает  Международное агентство тестирования (ITA).

По информации ITA, в допинг-пробе украинки, которую она сдала во время Олимпиады, было обнаружено три запрещенных вещества – анаболический стероид и два стимулятора. Все эти вещества входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. 

По антидопинговым правилам МОК, Каминская отстранена от соревнований на время расследования. Но она имеет право подать заявку на изучение пробы образца "Б" и обратиться в Спортивный арбитражный суд, чтобы обжаловать временное отстранение от соревнований.

Это уже третий допинг-случай на Играх в Пекине. Первоначально положительную пробу обнаружили у иранца Хусейн Савех-Шемшаки до начала его соревнований.

После командного турнира по фигурному катанию стало известно о положительной пробе представительницы ОКР Камиллы Валиевой. Правда, она сдала пробу еще в декабре, однако результат был обнародован уже во время Олимпиады. Спортивный арбитражный суд позволил ей продолжить соревноваться.

Несмотря на это, Международный Олимпийский Комитет отметил, что церемония награждения призеров командного турнира состоится только после того, как окончательно решат вопрос с положительной пробой Валиевой.

Украинка Валентина Каминская выступала в Пекине в трех дисциплинах лыжных гонок: в спринте она была 70-й, в классической гонке – 79-й, в эстафете – не финишировала, потому что сняли как круговую.

Ольга Модіна
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