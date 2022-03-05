Украина триумфует на Паралимпиаде: семь медалей в первый день

В Пекине начались Паралимпийские игры, где в первый день соревнований сборная Украины завоевала семь наград – по три золотых и серебряных, а также одну бронзовую.

Украинским пьедесталом закончился биатлонный спринт среди мужчин с нарушением зрения. Паралимпийским чемпионом стал Виталий Лукьяненко, серебряную награду завоевал Александр Казик, а третьим финишировал Дмитрий Суярко.

Оксана Шишкова финишировала первой в биатлонном спринте среди женщин с нарушением зрения. Она была быстрее на 5.6 сек немки Линн Казмайер и на пол минуты – второй представительницы Германии – Леони Вальтер. Это уже седьмая медаль Оксаны Шишковой в парабиатлоне на Паралимпиадах. И второе золото. Ранее, в 2018 году, она была первой на средней дистанции.

Григорий Вовчинский был первым среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в спринте в классе стоя. Его преимущество над соперниками составило 45 сек. Четвертая медаль украинца в парабиатлоне и второе золото.

Серебряные награды завоевали Людмила Ляшенко и Тарас Радь.

По результатам первого дня Украина занимает первое место в командном зачете.

Все награды украинцев в первый день соревнований.

Золото: Григорий Вовчинский (спринт, стоя), Оксана Шишкова (спринт, нарушение зрения), Виталий Лукьяненко (спринт, нарушение зрения).

Серебро: Тарас Радь (спринт, сидя), Людмила Ляшенко (спринт, стоя), Александр Казик (спринт, нарушение зрения).

Бронза: Дмитрий Суярко (спринт, нарушение зрения).

На Паралимпиаде в Пекине выступят 20 украинских спортсменов в двух видах – парабиатлоне и лыжных гонках.

Международный Паралимпийский комитет исключил из соревнований Росию и Беларусь из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Ольга Модіна

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