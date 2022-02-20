Украина в лыжных гонках, триумф немцев, поражение россиян в хоккее – результаты Олимпиады

Британцы выигрывают историческое золото, немцы снова триумфуют в бобслее, а финны останавливают команду ОКР – коротко о последнем дне Олимпиады.

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Хоккей: ОКР без золота, Финляндия впервые торжествует

Финальный хоккейный матч обещал быть жарким. ОКР – олимпийские чемпионы 2018 года и во всех российских СМИ были уверены, что смогут повторить результат четырехлетней давности. Финляндия такими результатами похвастаться не могла.

На восьмой минуте счет открыл россиянин Михаил Григоренко, когда его команда была в большинстве. Сравнить счет финнам удалось лишь на 24-й минуте благодаря Вилле Покку. Решающую шайбу в третьем периоде забил Ганнес Бьорнинен. 2:1. Финляндия празднует свое первое олимпийское золото в хоккее. Раньше наивысшим достижением финнов было серебро на Играх 1988 года в Калгари (Канада) и в 2006 году в Турине (Италия).

В матче за третье место сборная Словакии обыграла команду Швеции со счетом 4:0. И это впервые в истории, когда словацкая хоккейная сборная пробилась на пьедестал. А 17-летний словацкий нападающий Юрий Слафковский был признан самым ценным игроком Олимпиады-2022.

Горнолыжный параллельный слалом: Австрия забирает последнюю награду

В финале смешанного турнира горнолыжного параллельного слалома выступили вице-чемпионы Игр-2018 из Австрии и команда Германии.

В первом заезде немка Лена Дюрр была быстрее Катарины Труппе на 0,52 с. Но потом Штефан Бреннштайнер сравнял счет, победив Юлиана Раухфусса, а Катарина Линсбергер вывела Австрию вперед, поскольку ее оппонентка Эмма Айхнер вообще не финишировала. Австрийцы лидировали по результатам трех заездов. В заключительном заезде от Австрии выступал Йоханесс Штрольц, уже выигравший в Пекине золото в "комбинации" и серебро в "слаломе". Но в финале смешанного турнира опытный австриец уступил Александеру Шмиду. Счет за очными дуэлями 2:2, но все решили дополнительные показатели – преимущество Австрии в 0,2 с.

1. Австрия (Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц).

2. Германия (Лена Дюрр, Юлиан Раухфус, Эмма Айхер, Александер Шмид).

3. Норвегия (Мария Тереза ​​Твиберг, Фабиан Вилькенс Сольхейм, Теа Луиза Стьернесунд, Тимон Хеуган).

Керлинг: Великобритания выиграла первое золото Пекина-2022

Финальный матч женского турнира по керлингу между Великобританией и Японией завершился досрочно. Уже в середине игры британская команда лидировала со счетом 4:1. В седьмом энде команда Британии смогла взять сразу четыре камня, что уже свидетельствовало – без шансов для соперниц дальше. Однако японки продолжали игру, но еще больше допуская ошибок. И когда в девятом энде сборная Великобритании взяла еще два камня, финал завершился досрочно.

Британские керлингистки впервые за 20 лет стали олимпийскими чемпионками, а также завоевали единственную золотую медаль для своей страны на Играх в Пекине.

Бобслей: и снова немцы – лидеры

Им было мало покорить двойки, они еще оказались сильнее в четверках. Экипаж Франческа Фридриха, ставший олимпийским чемпионом на соревнованиях "двоек", оформил дубль. Он провел четыре заезда и продемонстрировал общее время 3:54.30.

А вот экипаж Йоханнеса Лохнера – еще одного представителя Германии – добавил к серебру "двойки" еще и второе место в четверках.

Не повторить германский пьедестал, как это было в двойках, помешала канадская четверка под управлением Джастина Криппса.

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Канди Бауэр/Александер Шюллер (Германия) – 3.54,30.

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер/Кристиан Расп (Германия)+0,37.

3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,79.

Лыжные гонки: украинки улучшили свой результат

В женском масс-старте на 30 км одержала победу норвежская лыжница Тереза ​​Йохауг. С преимуществом 1:40 она опередила американку Джессику Диггинс.

Украинки в медальные места не попали, но смогли показать лучший результат в лыжных гонках за последние восемь лет: Марина Анцибор финишировала 37-й. Виктория Олех была 58-й.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0.

2. Джессика Диггинс (США)+1.43,3.

3. Кертту Нисканен (Финляндия)+2.33,3.

Медальный зачет: историческое достижение Норвегии

Сборная Норвегии завоевала 16 золотых наград – и это рекорд для Зимних Олимпийских игр. Кроме того, в активе норвежской команды 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

Германия на Играх в Пекине выиграла 27 медалей, из них 12 золота, 10 серебра и 5 бронз.

Китай смог сдвинуть США с третьей позиции. На домашних аренах китайские олимпийцы завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды.

Также в топовой пятерке – США и Швеция.

Украина с одной серебряной наградой занимает 25 место.

Ольга Модіна

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