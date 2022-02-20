Украина в лыжных гонках, триумф немцев, поражение россиян в хоккее – результаты Олимпиады
Британцы выигрывают историческое золото, немцы снова триумфуют в бобслее, а финны останавливают команду ОКР – коротко о последнем дне Олимпиады.
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Хоккей: ОКР без золота, Финляндия впервые торжествует
Финальный хоккейный матч обещал быть жарким. ОКР – олимпийские чемпионы 2018 года и во всех российских СМИ были уверены, что смогут повторить результат четырехлетней давности. Финляндия такими результатами похвастаться не могла.
На восьмой минуте счет открыл россиянин Михаил Григоренко, когда его команда была в большинстве. Сравнить счет финнам удалось лишь на 24-й минуте благодаря Вилле Покку. Решающую шайбу в третьем периоде забил Ганнес Бьорнинен. 2:1. Финляндия празднует свое первое олимпийское золото в хоккее. Раньше наивысшим достижением финнов было серебро на Играх 1988 года в Калгари (Канада) и в 2006 году в Турине (Италия).
В матче за третье место сборная Словакии обыграла команду Швеции со счетом 4:0. И это впервые в истории, когда словацкая хоккейная сборная пробилась на пьедестал. А 17-летний словацкий нападающий Юрий Слафковский был признан самым ценным игроком Олимпиады-2022.
Горнолыжный параллельный слалом: Австрия забирает последнюю награду
В финале смешанного турнира горнолыжного параллельного слалома выступили вице-чемпионы Игр-2018 из Австрии и команда Германии.
В первом заезде немка Лена Дюрр была быстрее Катарины Труппе на 0,52 с. Но потом Штефан Бреннштайнер сравнял счет, победив Юлиана Раухфусса, а Катарина Линсбергер вывела Австрию вперед, поскольку ее оппонентка Эмма Айхнер вообще не финишировала. Австрийцы лидировали по результатам трех заездов. В заключительном заезде от Австрии выступал Йоханесс Штрольц, уже выигравший в Пекине золото в "комбинации" и серебро в "слаломе". Но в финале смешанного турнира опытный австриец уступил Александеру Шмиду. Счет за очными дуэлями 2:2, но все решили дополнительные показатели – преимущество Австрии в 0,2 с.
1. Австрия (Катарина Труппе, Штефан Бреннштайнер, Катарина Линсбергер, Йоханнес Штрольц).
2. Германия (Лена Дюрр, Юлиан Раухфус, Эмма Айхер, Александер Шмид).
3. Норвегия (Мария Тереза Твиберг, Фабиан Вилькенс Сольхейм, Теа Луиза Стьернесунд, Тимон Хеуган).
Керлинг: Великобритания выиграла первое золото Пекина-2022
Финальный матч женского турнира по керлингу между Великобританией и Японией завершился досрочно. Уже в середине игры британская команда лидировала со счетом 4:1. В седьмом энде команда Британии смогла взять сразу четыре камня, что уже свидетельствовало – без шансов для соперниц дальше. Однако японки продолжали игру, но еще больше допуская ошибок. И когда в девятом энде сборная Великобритании взяла еще два камня, финал завершился досрочно.
Британские керлингистки впервые за 20 лет стали олимпийскими чемпионками, а также завоевали единственную золотую медаль для своей страны на Играх в Пекине.
Бобслей: и снова немцы – лидеры
Им было мало покорить двойки, они еще оказались сильнее в четверках. Экипаж Франческа Фридриха, ставший олимпийским чемпионом на соревнованиях "двоек", оформил дубль. Он провел четыре заезда и продемонстрировал общее время 3:54.30.
А вот экипаж Йоханнеса Лохнера – еще одного представителя Германии – добавил к серебру "двойки" еще и второе место в четверках.
Не повторить германский пьедестал, как это было в двойках, помешала канадская четверка под управлением Джастина Криппса.
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Канди Бауэр/Александер Шюллер (Германия) – 3.54,30.
2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер/Кристиан Расп (Германия)+0,37.
3. Джастин Криппс / Райан Соммер / Кэм Стоунс / Бен Кокуэлл (Канада) +0,79.
Лыжные гонки: украинки улучшили свой результат
В женском масс-старте на 30 км одержала победу норвежская лыжница Тереза Йохауг. С преимуществом 1:40 она опередила американку Джессику Диггинс.
Украинки в медальные места не попали, но смогли показать лучший результат в лыжных гонках за последние восемь лет: Марина Анцибор финишировала 37-й. Виктория Олех была 58-й.
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0.
2. Джессика Диггинс (США)+1.43,3.
3. Кертту Нисканен (Финляндия)+2.33,3.
Медальный зачет: историческое достижение Норвегии
Сборная Норвегии завоевала 16 золотых наград – и это рекорд для Зимних Олимпийских игр. Кроме того, в активе норвежской команды 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
Германия на Играх в Пекине выиграла 27 медалей, из них 12 золота, 10 серебра и 5 бронз.
Китай смог сдвинуть США с третьей позиции. На домашних аренах китайские олимпийцы завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды.
Также в топовой пятерке – США и Швеция.
Украина с одной серебряной наградой занимает 25 место.
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