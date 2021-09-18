Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Сборная Украины завоевала четыре медали, из которых три золотых, на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене (Дания). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "золото" на дистанции 500 м.

Еще одну золотую медаль получили Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Тарас Мищук.

Третье "золото" на 500-метровке байдарок-четверок выиграли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

Лузан также стала обладательницей серебряной медали в каное-одиночке на дистанции 500 м.

"Фантастический день в Копенгагене", – прокомментировал МОК выступления украинских спортсменов.

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Вадим Ребрина

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