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Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 18:59
Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ - Фото
Фото: facebook.com/olympicua

Сборная Украины завоевала четыре медали, из которых три золотых, на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене (Дания). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "золото" на дистанции 500 м.

Еще одну золотую медаль получили Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Тарас Мищук.

Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Третье "золото" на 500-метровке байдарок-четверок выиграли Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Лузан также стала обладательницей серебряной медали в каное-одиночке на дистанции 500 м.

Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

"Фантастический день в Копенгагене", – прокомментировал МОК выступления украинских спортсменов.

Украина завоевала четыре медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

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Вадим Ребрина
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Спорт байдарка гребля
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