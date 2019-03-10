Биатлон: украинец Пидручный впервые в истории стал чемпионом мира

Дмитрий Пидручный (фото - iSport.ua)

Украинец Дмитрий Пидручный сегодня впервые за независимость Украины выиграл "золото" в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

В мужской гонке Пидручный стартовал четвертым, но сумел стать первым украинцем - чемпионом мира в мужском биатлоне и завершил гонку с результатом в 31:54.1 мин.

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Фото: biatlon.com.ua