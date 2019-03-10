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10.03.2019, 18:48

Биатлон: украинец Пидручный впервые в истории стал чемпионом мира

Биатлон: украинец Пидручный впервые в истории стал чемпионом мира - Фото
Дмитрий Пидручный (фото - iSport.ua)

27-летний украинский биатлонист стал чемпионом мира в гонке преследования на 12,5 км

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Украинец Дмитрий Пидручный сегодня впервые за независимость Украины выиграл "золото" в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция).

В мужской гонке Пидручный стартовал четвертым, но сумел стать первым украинцем - чемпионом мира в мужском биатлоне и завершил гонку с результатом в 31:54.1 мин.

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Фото: biatlon.com.ua

Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, третье место занял француз Кентен Фийон Майе. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта. 

До этого в истории независимой Украины украинские спортсмены имели только одну бронзу в одиночных соревнованиях и бронзу в эстафете.

11 февраля 2018 года на XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане Пидручный первым из украинцев стартовал в биатлоне.
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Теги: чемпионат мира, Дмитрий Пидручный, биатлон
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