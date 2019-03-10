Биатлон: украинец Пидручный впервые в истории стал чемпионом мира

Украинец Дмитрий Пидручный сегодня впервые за независимость Украины выиграл "золото" в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде (Швеция).
В мужской гонке Пидручный стартовал четвертым, но сумел стать первым украинцем - чемпионом мира в мужском биатлоне и завершил гонку с результатом в 31:54.1 мин.
Фото: biatlon.com.ua
Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, третье место занял француз Кентен Фийон Майе. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.
До этого в истории независимой Украины украинские спортсмены имели только одну бронзу в одиночных соревнованиях и бронзу в эстафете.
11 февраля 2018 года на XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане Пидручный первым из украинцев стартовал
в биатлоне.