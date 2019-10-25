Украинец стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров

Евгений Штембуляк (Фото: facebook.com/ukrainianchess)

На чемпионате мира по шахматам среди юниоров в возрастной категории до 20 лет, который подходит к концу в Индии, украинец Евгений Штембуляк получил первое место. Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Отмечается, что захватив лидерство после пятого тура, Штембуляк не упускал его до самого конца. Победа в последнем туре принесла украинскому шахматисту итоговые 9 очков из 11 возможных и первое место.

В турнире также играл украинец Алексей Кукелко, он выступил он не очень удачно - 4,5 очка и 76 место.

В чемпионате среди девушек хорошо выступила украинка Мария Бердник, которая набрала 8 очков из 11-ти и заняла четвертое место.

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