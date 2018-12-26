Украинский стронгмен попал в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: facebook/Ветрова Лана

Украинский стронгмен Олег Тягнизуб протянул зубами корабль весом 614 тонн. Его достижение будет зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

“Процедура формирования доказательной базы и рекордопригодность успешно пройдена по всем международным правилам”, - написала Ветрова.

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Отмечается, что Тягнизуб стал 50-м украинцем, чье имя внесено в книгу рекордов Гиннеса.

Церемония вручения диплома книги рекордов Гиннеса пройдет 27 декабря на Черноморском судоремонтном заводе.

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