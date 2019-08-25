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Украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо: фото

Украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо: фото - Фото
Дарья Белодед (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.08.2019, 14:55

В финале весовой категории до 48 кг украинка победила японку Фуну Тонаки

Украинка Дарья Белодед защитила титул чемпионки мира по дзюдо выиграв "золото" в первый день XXXIII мирового первенства в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитете Украины в Facebook.

"Дарья Белодед - двукратная чемпионка мира. Второй год подряд в финале мирового первенства в весовой категорий до 48 кг японка Фуна Тонаки ничего не смогла сделать против феноменальной представительницы Украины", - отмечается в сообщении.

Дарья Белодед (фото - facebook.com/olympicua)

По данным НОК, 18-летняя дзюдоистка из Киева заработала вазари на третьей минуте схватки и дальше устояла под давлением соперницы.

Тренера Дарьи – ее родителей Светлана Кузнецов и Геннадий Белодед.

  • 3 октября Белодед возглавила перечень лучших дзюдоистов в мире.

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дзюдо дарья белодед
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