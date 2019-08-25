Украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо: фото

Украинка Дарья Белодед защитила титул чемпионки мира по дзюдо выиграв "золото" в первый день XXXIII мирового первенства в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитете Украины в Facebook.
"Дарья Белодед - двукратная чемпионка мира. Второй год подряд в финале мирового первенства в весовой категорий до 48 кг японка Фуна Тонаки ничего не смогла сделать против феноменальной представительницы Украины", - отмечается в сообщении.
Дарья Белодед (фото - facebook.com/olympicua)
По данным НОК, 18-летняя дзюдоистка из Киева заработала вазари на третьей минуте схватки и дальше устояла под давлением соперницы.
Тренера Дарьи – ее родителей Светлана Кузнецов и Геннадий Белодед.
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