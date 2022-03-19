Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении
19.03.2022, 15:14
Ярослава Магучих (фото с сайта uaf.org.ua)
На зимнем чемпионате мира 2022 в сербском Белграде украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту в помещении, сообщает Tribuna.
Магучих стала чемпионкой с результатом 2,02 м.
В чемпионате мира участвовала также украинка Ирина Геращенко, которая стала пятой – с результатом 1,92 м.
В августе украинская легкоатлетка стала бронзовой призеркой Токио-2020. А в 2021 году стала чемпионкой Европы в помещении (Торунь-2021).
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 2,00 м
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м
4. Мария Вукович (Черногория) – 1,95 м
5. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м
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