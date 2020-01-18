Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд

Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд - Фото
Ярослава Магучих (Фото: НОК Украины)
18.01.2020, 23:53

Спортсменка прыгнула на 2 метра 1 сантиметр - это мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту в помещении

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди спортсменов в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Результат 2 метра 1 сантиметр гарантировал спортсменке победу на соревнованиях "Мемориал Демьянюка" во Львове.

Кроме того, отмечается, что 2.01 - лучший результат сезона в мире, новым мировым рекордом U-20 в помещении, повторение рекорда Украины в помещении и рекорд турнира.

  • 27 октября на церемонии EA Golden Tracks украинская спортсменка Ярослава Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой Европы в 2019 году.
  • Магучих победила на молодежном чемпионате мира, а также заняла второе место на взрослом чемпионате мира в Дохе, став самой молодой медалисткой в истории соревнований.

Читайте также: Рекорд. Украинец проехал 5 км по воде на мотоцикле: видео

Напишите нам
ярослава магучих рекорд легкая атлетика
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 