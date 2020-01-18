Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди спортсменов в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.
Результат 2 метра 1 сантиметр гарантировал спортсменке победу на соревнованиях "Мемориал Демьянюка" во Львове.
Кроме того, отмечается, что 2.01 - лучший результат сезона в мире, новым мировым рекордом U-20 в помещении, повторение рекорда Украины в помещении и рекорд турнира.
Читайте также: Рекорд. Украинец проехал 5 км по воде на мотоцикле: видео