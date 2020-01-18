Украинская легкоатлетка Магучих установила мировой рекорд

Ярослава Магучих (Фото: НОК Украины)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении среди спортсменов в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Результат 2 метра 1 сантиметр гарантировал спортсменке победу на соревнованиях "Мемориал Демьянюка" во Львове.

Кроме того, отмечается, что 2.01 - лучший результат сезона в мире, новым мировым рекордом U-20 в помещении, повторение рекорда Украины в помещении и рекорд турнира.

27 октября на церемонии EA Golden Tracks украинская спортсменка Ярослава Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой Европы в 2019 году.

Магучих победила на молодежном чемпионате мира, а также заняла второе место на взрослом чемпионате мира в Дохе, став самой молодой медалисткой в истории соревнований.

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