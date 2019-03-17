Украинские гимнасты завоевали три медали на кубке мира: фото

Игорь Радивилов (фото - facebook.com/olympicua)

Украинские гимнасты Игорь Радивилов и Петр Пахнюк завоевали медали на кубке мира, который проходит в Баку и Штутгарте. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Facebook.

Радивилов выиграл бронзовую медаль в упражнениях на кольцах. За свое выступление он получил 14,666 балла. Он также завоевал серебряную медаль в опорном прыжке.

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Воспитанник Вячеслава Лаврухина получил оценку 14,833, уступив Ян Хак Cеону из Южной Кореи (14,970).

Пахнюк занял третье место в многоборье. Общий его результат составил 83,331.

Петр Пахнюк (фото - facebook.com/olympicua)

16 марта 2019 года женская сборная по биатлону выиграла бронзовые медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.