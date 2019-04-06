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06.04.2019, 15:55

Синхнонное плавание: сборная Украины взяла два "золота" в Греции

Синхнонное плавание: сборная Украины взяла два "золота" в Греции - Фото
Фото: EPA

Сборная Украины по синхронному плаванию взяла две золотые медали на втором этапе Мировой серии FINA

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Сборная Украины по синхронному плаванию отлично начала выступления в Греции на втором этапе Мировой серии FINA, пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Наши спортсменки заняли первые места в технической программе в дуэте и группе. В дуэте Марта Федина и Анастасия Савчук набрали 91.4462 былла. Вторыми и третьими стали представительницы Италии и Канады.

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В группе украинки не пропустили вперед Канаду и Грецию, набрав 91.7261 баллов.

Ранее сообщалось, что украинские гимнастки взяли три медали на четвертом этапе гран-при во Франции.

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Теги: синхронное плавание, НОК, FINA
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