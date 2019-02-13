Футболист "Шахтера" отказался от перехода в РФ, остался на родине

Владислав Кулач (фото - Денис Руденко/FootBoom)

Форвард Владислав Кулач присоединился к ФК "Александрия" в турецком Белеке, где базируется команда на завершающем учебно-тренировочном сборе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний нападающий с 2010 года находится на контракте с "Шахтером" (Донецк). В аренде он играл за "Мариуполь", запорожский "Металлург", турецкий "Эскишехирспор", луганскую "Зарю".

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Первую часть сезона 2018/19 Владислав Кулач выступал за "Ворсклу". В составе полтавчан он провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей.

Таким образом, он отказался от варианта с российским клубом "Енисей" в российской премьер-лиге.

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