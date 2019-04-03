Украинский сноубордист Михаил Харук стал чемпионом мира

Фото: facebook.com/olympicua

Украинский сноубордист Михаил Харук выиграл Чемпионат мира среди юниоров на соревнованиях, проходивших в словенском Рогле. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.



19-летний Харук занял первое место в параллельном слаломе, победив с результатом в 360 баллов.

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Серебро выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков.

Бронзу получил канадец Дженни Беган с 216 очками

На Чемпионате мира в 2017 году в дисциплине слалом Харук финишировал 11-м, в 2018 году - восьмым.

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6 февраля сообщалось, что украинская сноубордистка Аннамари Данча выиграла "серебро" в параллельном слаломе на чемпионате мира в США. Это была первая медаль украинский в сноубординге за всю историю выступлений.