Украинский спортсмен на Олимпиаде показал плакат "Нет войне в Украине"
Сегодня, 11 февраля, проходят финальные заезды в мужском скелетоне. Украину в этом виде представляет Владислав Гераскевич.
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После своей третьей попытки украинский скелетонист прошел мимо камеры, показав плакат с надписью "No war in Ukraine".
Перед последним заездом Владислав Гераскевич был 17-м. Его время – 3,04.83.
Владислав Гераскевич – единственный представитель Украины на олимпийском скелетоне.
В дебютных Играх в 2018 году в Пхенчхане укранец финишировал с 12-м временем.
Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировок заявил российским СМИ, что в Пекине готов давать комментарий либо на украинском, либо на английском языке.
Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022.
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