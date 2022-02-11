Украинский спортсмен на Олимпиаде показал плакат "Нет войне в Украине"

Сегодня, 11 февраля, проходят финальные заезды в мужском скелетоне. Украину в этом виде представляет Владислав Гераскевич.

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После своей третьей попытки украинский скелетонист прошел мимо камеры, показав плакат с надписью "No war in Ukraine".

Перед последним заездом Владислав Гераскевич был 17-м. Его время – 3,04.83.

Владислав Гераскевич – единственный представитель Украины на олимпийском скелетоне.

В дебютных Играх в 2018 году в Пхенчхане укранец финишировал с 12-м временем.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировок заявил российским СМИ, что в Пекине готов давать комментарий либо на украинском, либо на английском языке.

Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022.

Ольга Модіна

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