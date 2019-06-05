Умер экс-президент УЕФА - создатель Лиги чемпионов

Нильс Леннар Юханссон (фото - EPA)

Вчера, 4 июня, умер бывший президент УЕФА Нильс Леннар Юханссон в возрасте 89 лет. iSport напоминает, что в период его президентства была проведена важнейшая реформа еврокубков: вместо Кубка европейских чемпионов появилась Лига чемпионов, в которой играл не один клуб от страны, а несколько.

Также был упразднен Кубок Кубков. Помимо этого, под его руководством вступило в силу правило Босмана, по которому был отменен лимит на легионеров из стран ЕС внутри Евросюза.

Леннарт пробыл на посту главы УЕФА с 1990 по 2007 годы, после чего его сменил Мишель Платини. Он является рекордсменом по пребывании на посту президента. Юханнсон в 2005 году также был президентом АИКа, а в 1998 году он баллотировался на аналогичный пост в ФИФА, но уступил швейцарцу Йозефу Блаттеру.

Функционер скончался в Швеции из-за продолжительной болезни.