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05.06.2019, 11:40

Умер экс-президент УЕФА - создатель Лиги чемпионов

Умер экс-президент УЕФА - создатель Лиги чемпионов - Фото
Нильс Леннар Юханссон (фото - EPA)

Вчера скончался бывший президент УЕФА Нильс Леннар Юханссон, при котором вместо Кубка европейских чемпионов появилась Лига чемпионов

Вчера, 4 июня, умер бывший президент УЕФА Нильс Леннар Юханссон в возрасте 89 лет. iSport напоминает, что в период его президентства была проведена важнейшая реформа еврокубков: вместо Кубка европейских чемпионов появилась Лига чемпионов, в которой играл не один клуб от страны, а несколько.

Также был упразднен Кубок Кубков. Помимо этого, под его руководством вступило в силу правило Босмана, по которому был отменен лимит на легионеров из стран ЕС внутри Евросюза.

Леннарт пробыл на посту главы УЕФА с 1990 по 2007 годы, после чего его сменил Мишель Платини. Он является рекордсменом по пребывании на посту президента. Юханнсон в 2005 году также был президентом АИКа, а в 1998 году он баллотировался на аналогичный пост в ФИФА, но уступил швейцарцу Йозефу Блаттеру.

Функционер скончался в Швеции из-за продолжительной болезни.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Нильс Леннар Юханссон
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