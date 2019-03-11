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11.03.2019, 07:20

Умерла трехкратная чемпионка мира по велотреку

Умерла трехкратная чемпионка мира по велотреку - Фото
Келли Кэтлин (фото - EPA)

Трехкратная чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин умерла в возрасте 23 лет

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Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по велотреку Келли Кэтлин умерла в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Reuters.

Причина смерти остается неизвестной. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

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Кэтлин трижды подряд выиграла титул мирового чемпионата по велотреку (с 2016 по 2018 гг.), а также завоевала серебряную медаль в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Она также принимала участие в соревнованиях Rally UHC Cycling на шоссе и выиграла "бронзу" в индивидуальных гонках на чемпионатах мира 2017 и 2018 гг.

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Теги: Келли Кэтлин, велотрек, Олимпиада, происшествие
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