Умерла трехкратная чемпионка мира по велотреку

Келли Кэтлин (фото - EPA)

Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по велотреку Келли Кэтлин умерла в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Reuters.

Причина смерти остается неизвестной. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

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Кэтлин трижды подряд выиграла титул мирового чемпионата по велотреку (с 2016 по 2018 гг.), а также завоевала серебряную медаль в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Она также принимала участие в соревнованиях Rally UHC Cycling на шоссе и выиграла "бронзу" в индивидуальных гонках на чемпионатах мира 2017 и 2018 гг.