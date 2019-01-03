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03.01.2019, 12:10

Усик признан боксером года по версии BoxingScene

Усик признан боксером года по версии BoxingScene - Фото
Александр Усик (фото - Ольга ИващенкоK2 Promotions)

В 2018 году украинец стал первым победителем Всемирной боксерской серии

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик был признан боксером 2018 года по версии BoxingScene. Об этом сообщает сайт авторитетного боксерского издания.

На это звание претендовали Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Морис Хукер, Косей Танака, Джош Уоррингтон.

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В 2018 году Александр Усик стал первым победителем Всемирной боксерской серии (WBSS), он выиграл бой с латышом Майриса Бриедиса (25-1, 18 КО), а затем одолел россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО). После победы украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Ранее боксером 2018 года Усика признал американский спортивный телеканал ESPN.

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Теги: бокс, Александр Усик, лучший боксер, BoxingScene
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