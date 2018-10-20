В Австралии стартовали Игры Непокоренных

В Сиднее завершилась официальная церемония открытия Игр Непокоренных. Об этом сообщает Правительственный портал.
В Австралию на Игры поехали 15 украинских спортсменов, которые будут соревноваться в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе.
"Это невероятное действо. Главные эмоции сегодня - гордость и благодарность. Участие нашей команды в этих соревнованиях очень важно. Здесь чувствуешь настоящую силу единства западной цивилизации и незыблемость ее ценностного фундамента", - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе после церемонии открытия мероприятия.
Игры Непокоренных продлятся до 27 октября и охватят весь Сидней - от Олимпийского парка до порта Сидней-Харбор.
Олимпийский парк, который был полностью обновлен к Олимпиаде 2000 года, объединяет сразу несколько площадок и станет центральным местом проведения соревнований.
Живописный сиднейский порт Сидней- Харбор станет отправной точкой регаты, а также примет участников велосипедных гонок.