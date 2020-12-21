На правах спонсорства

В 2020 году мы поняли, как важно заботиться о своем здоровье и о самочувствии своих близких. Поэтому накануне нового, 2021 года, выбирая подарок под елку, каждый из нас хочет показать дорогому человеку заботу. Хочется подарить что-то не просто приятное, но приносящее максимальную пользу здоровью.

Крупнейшая в Украине сеть спортивных клубов Sport Life позаботилась о том, чтобы каждый украинец мог сделать своим близким людям именно такой подарок: приносящий пользу и помогающий следить за здоровьем. К новогодним и рождественским праздникам Sport Life запустил в продажу специальные праздничные абонементы на один месяц. Предложите своим родителям, супругу или супруге детям, братьям, сестрам, любому другому родственнику, другу или даже дорогому шефу попробовать заняться спортом уже сейчас. Ведь спорт – это не только здоровое и красивое тело, это еще и здоровый дух и отличное настроение.

В праздничном предложении участвуют все виды абонементов: Classic (групповые занятия и тренажерный зал), Classic+бассейн (групповые занятия, тренажерный зал и бассейн), Premium и Lux&Spa (групповые занятия, тренажерный зал, бассейн, спа, сауны и услуги премиального и люксового уровней). Начальная стоимость сетевого месячного абонемента всего 798 гривен. Приобрести можно в официального дилера в сети магазинов Эпицентр или в сети клубов Sport Life.

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