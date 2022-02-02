В Пекине стартует зимняя Олимпиада. Расписание первого дня соревнований

В первый день соревнований, 2 февраля, в Пекине сыграют четыре матча по керлингу в категории "микст". Матчи первого тура начнутся в 14.05 по киевскому времени.

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14:05. Керлинг. Микст. Швеция – Великобритания (первый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Австралия – США (первый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Чехия (первый тур).

14:05. Керлинг. Микст. Китай – Швейцария (первый тур).

В миксте соревнуются команды из двух человек – мужчина и женщина. Матчи состоят из восьми эндов. В каждом из них команды выполняют по пять бросков. Цель – поставить свой камень как можно ближе к центру зачетной зоны и выбить оттуда соперника.

Энд засчитывается команде, чей камень будет ближе к центру зоны. Если таких камней несколько, то их число учитывается в общем счете.

Победителем становится команда, которая выиграет большее количество эндов. Если по итогам восьми эндов фиксируют ничью, то команды играют дополнительный – "экстра-энд".

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СПРАВКА. Олимпийский дебют керлинга состоялся еще в 1924 году, тогда соревновались мужские команды. После этого вид спорта выбыл из олимпийской программы. Как полноценный вид керлинг вернулся только в 1998 году. Дебют турнира смешанных пар состоялся на Олимпиаде в 2018 году. Действующие олимпийские чемпионы – Джон Моррис и Кейтлин Лоус из Канады.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называют "Птичье гнездо". Начало 4 февраля в 14.00. Трансляцию в Украине покажет UA:Первый.

На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта. В керлинге украинцы не соревнуются.

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Ольга Модіна

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