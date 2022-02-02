В Пекине стартует зимняя Олимпиада. Расписание первого дня соревнований
В первый день соревнований, 2 февраля, в Пекине сыграют четыре матча по керлингу в категории "микст". Матчи первого тура начнутся в 14.05 по киевскому времени.
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14:05. Керлинг. Микст. Швеция – Великобритания (первый тур).
14:05. Керлинг. Микст. Австралия – США (первый тур).
14:05. Керлинг. Микст. Норвегия – Чехия (первый тур).
14:05. Керлинг. Микст. Китай – Швейцария (первый тур).
В миксте соревнуются команды из двух человек – мужчина и женщина. Матчи состоят из восьми эндов. В каждом из них команды выполняют по пять бросков. Цель – поставить свой камень как можно ближе к центру зачетной зоны и выбить оттуда соперника.
Энд засчитывается команде, чей камень будет ближе к центру зоны. Если таких камней несколько, то их число учитывается в общем счете.
Победителем становится команда, которая выиграет большее количество эндов. Если по итогам восьми эндов фиксируют ничью, то команды играют дополнительный – "экстра-энд".
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- Церемония открытия Олимпийских игр состоится на Национальном стадионе Пекина, который также называют "Птичье гнездо". Начало 4 февраля в 14.00. Трансляцию в Украине покажет UA:Первый.
- На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта. В керлинге украинцы не соревнуются.
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