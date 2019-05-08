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08.05.2019, 11:12

В России наказали легкоатлетку, которая выдавала себя за украинку

В России наказали легкоатлетку, которая выдавала себя за украинку - Фото
Фото: ВФЛА

Ксения Савина дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, а с момента временного отстранения выступала под чужим паспортом

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Легкоатлетка из оккупированного Крыма Ксения Савина, которая приняла гражданство РФ, но выдавала себя за украинку, дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. 

Сказано, что срок отсчитывается с 6 мая 2019 года. У 30-летней спортсменки в мае взяли допинг-пробу, которая дала положительный результат. В сентябре ее временно отстранили от соревнований. Однако в это время она выступила на международных соревнованиях под другим именем.

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Как выяснилось, Савина незаконно воспользовалась паспортом украинской спортсменки Галины Сышко, которая завершила карьеру восемь лет назад.

Ее тренера и мужа, Алексея Савина, признали виновным в соучастии и фальсификации или попытке фальсификации процесса допинг-контроля. Он дисквалифицирован на 4 года с 3 апреля 2019 года.

До 2014 года крымская легкоатлетка Савина выступала за Украину. После незаконной аннексии РФ Крыма она получила российское гражданство. В 2017 году на чемпионате РФ по легкой атлетике Савина взяла бронзовую медаль в беге на 800 м. 

Фото: rusathletics.info

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Теги: спорт, паспорт, дисквалификация, легкоатлетка, бегунья, Ксения Савина
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