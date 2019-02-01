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01.02.2019, 13:05

Ван Нистелрой показал футболку, сшитую из форм всех его клубов

Ван Нистелрой показал футболку, сшитую из форм всех его клубов - Фото
Руд ван Нистелрой (фото - EPA)

Компания Blood In Blood Out сделала футболисту джерси из фрагментов форм всех его команд

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Бывший игрок "Реала", "Манчестер Юнайтед" и сборной Голландии по футболу Руд ван Нистелрой показал джерси производства компании Blood In Blood Out, которая сшита из частей форм бывших клубов нападающего. Об этом пишет iSport.

На футболке "упомянуты": МЮ, "Ден Босха", "Херенвен", "Реал", "Малага", "Гамбург" и ПСВ.


Фото: Blood In Blood Out
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На клубном уровне голландец сыграл в 592 поединках, забив 349 голов. За национальную команду ван Нистелоой принял участие в 70 матчах, отметившись 35 раз.

Blood In Blood Out специализируется на подобных джерси. У них есть футболка посвященная различным дерби, в том числе "Реал"-"Атлетико", "Бенфика"-"Спортинг", "Рома"-"Лацио", и даже Холодной войне.

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Теги: спорт, футбол, одежда, Руд ван Нистелрой, Blood In Blood Out
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