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12.03.2019, 22:19

Владимир Кличко вернулся к тренировкам - СМИ

Владимир Кличко вернулся к тренировкам - СМИ - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе находится в Киеве, где и проводит свои тренировки

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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко возобновил тренировки. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в данный момент экс-чемпион мира в супертяжелом весе находится в Киеве, где и проводит свои занятия.

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Ранее украинец получил очень выгодное предложение от DAZN - ему предложили $40 млн за три боя. Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе Уэмбли с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Последний поединок на профессиональном ринге Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года, досрочно проиграв Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, владимир кличко
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