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Волейбол: впервые в истории Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 20:10
Волейбол: впервые в истории Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира - Фото
Фото: FIVB

Украинская мужская сборная была сильнее Нидерландов в 1/8 финала мирового первенства по волейболу.

Матч завершился со счетом 3:0 (25:16, 25:19, 25:18) в пользу украинской команды.

Это самый лучший результат "сине-желтых" в истории. Ведь на предыдущем чемпионате мира, состоявшемся в 1998 году, украинцы были десятыми.

Четвертьфинал состоится 7 сентября. Украина сыграет против Словении, которая в 1/8 финала обыграла сборную Германии.

Это только второй чемпионат мира в истории мужской сборной Украины по волейболу. На групповом этапе украинцы были вторыми, одержав две победы над Тунисом и Пуэрто-Рико, а также проиграв Сербии.

Ольга Модіна
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волейбол четвертьфинал сборная украины
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