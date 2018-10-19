WBC признал Владимира Кличко одним из лучших боксеров-олимпийцев

Фото: klitschko-brothers.com

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Украинский боксер вошел в шестерку лучших боксеров-олимпийцев по версии Всемирного боксерского совета

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Украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко вошел в число шести лучших боксеров-олимпийцев по версии Всемирного боксерского совета. Об этом сообщается на сайте братьев Кличко.

Владимир оказался в одной компании с Мухаммедом Али, Ленноксом Льюисом и Оскаром Де Ла Хойей.

Как поясняется, рейтинг был составлен в связи с возможным исключением бокса из программы Олимпийских игр. WBC решил вспомнить, кто из легендарных боксеров добивался успеха на играх, выделив шесть лучших из них.

4 октября стало известно, что бокс впервые за 100 лет могут исключить из программы Олимпийских игр.