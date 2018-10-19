Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 14:02

WBC признал Владимира Кличко одним из лучших боксеров-олимпийцев

WBC признал Владимира Кличко одним из лучших боксеров-олимпийцев - Фото
Фото: klitschko-brothers.com

Украинский боксер вошел в шестерку лучших боксеров-олимпийцев по версии Всемирного боксерского совета

Реклама
Реклама

Украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко вошел в число шести лучших боксеров-олимпийцев по версии Всемирного боксерского совета. Об этом сообщается на сайте братьев Кличко.

Владимир оказался в одной компании с Мухаммедом Али, Ленноксом Льюисом и Оскаром Де Ла Хойей.

Как поясняется, рейтинг был составлен в связи с возможным исключением бокса из программы Олимпийских игр. WBC решил вспомнить, кто из легендарных боксеров добивался успеха на играх, выделив шесть лучших из них.

4 октября стало известно, что бокс впервые за 100 лет могут исключить из программы Олимпийских игр.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, владимир кличко, Олимпийские игры
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Усик встретился в ринге с Кличко - фото
Спорт Усик встретился в ринге с Кличко - фото
Владимир Кличко прокомментировал возможность возвращения в бокс
Спорт Владимир Кличко прокомментировал возможность возвращения в бокс
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 