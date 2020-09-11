Зеленский наградил футболиста Романа Зозулю орденом "За заслуги"

Ранее футболист уже был награжден медалью за исключительные заслуги перед армией

Президент Владимир Зеленский наградил футболиста сборной Украины, а также испанского футбольного клуба "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Отмечается, что футболист получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

Ранее Роман Зозуля был отмечен как волонтер медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность" за исключительные заслуги перед армией.

В декабре 2019 года футболист продал свою медаль финалиста Лиги Европы УЕФА для нужд армии за 210 000 гривен.

Станислав Стороженко

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