Зидан вернулся в "Реал"

Бывший главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в Мадрид. Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
С 12 марта Зидан приступает к выполнению своих обязанностей. Он заменит на этом посту Сантьяго Солари.
Контракт рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сегодня испанские СМИ писали, что Зидан отклонил предложение "Реала", но рассматривал трехлетний контракт с туринским "Ювентусом".
Зидан играл за "Ювентус" в период с 1996 по 2001 год и помог туринской команде завоевать шесть трофеев, включая два чемпионских титула.
В 2006 году Зидан завершил карьеру игрока. В 2012 году он начал тренировать вторую команду "сливочных". В 2016 году он возглавил "Реал", через год победил в Примере. Кроме того, с Зиданом "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.