Зидан вернулся в "Реал"

Зинедин Зидан (фото - EPA)

Бывший главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в Мадрид. Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

С 12 марта Зидан приступает к выполнению своих обязанностей. Он заменит на этом посту Сантьяго Солари.

Реклама

Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сегодня испанские СМИ писали, что Зидан отклонил предложение "Реала", но рассматривал трехлетний контракт с туринским "Ювентусом".

Зидан играл за "Ювентус" в период с 1996 по 2001 год и помог туринской команде завоевать шесть трофеев, включая два чемпионских титула.

В 2006 году Зидан завершил карьеру игрока. В 2012 году он начал тренировать вторую команду "сливочных". В 2016 году он возглавил "Реал", через год победил в Примере. Кроме того, с Зиданом "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.