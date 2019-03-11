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11.03.2019, 19:40

Зидан вернулся в "Реал"

Зидан вернулся в "Реал" - Фото
Зинедин Зидан (фото - EPA)

С 12 марта Зинедин Зидан снова будет главным тренером мадридского "Реала"

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Бывший главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан вернулся в Мадрид. Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

С 12 марта Зидан приступает к выполнению своих обязанностей. Он заменит на этом посту Сантьяго Солари.

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Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сегодня испанские СМИ писали, что Зидан отклонил предложение "Реала", но рассматривал трехлетний контракт с туринским "Ювентусом".

Зидан играл за "Ювентус" в период с 1996 по 2001 год и помог туринской команде завоевать шесть трофеев, включая два чемпионских титула.

В 2006 году Зидан завершил карьеру игрока. В 2012 году он начал тренировать вторую команду "сливочных". В 2016 году он возглавил "Реал", через год победил в Примере. Кроме того, с Зиданом "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

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Теги: спорт, футбол, Реал, зинедин зидан
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