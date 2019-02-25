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25.02.2019, 11:59

Американский ракетный эсминец зашел в Одессу: фото

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Американский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фото
Американский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фото
Американский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фотоАмериканский ракетный эсминец зашел в Одессу: фото

Эсминец прибыл для "проведения операции по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе"

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Сегодня, 25 февраля, в Одесский морской торговый порт зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook, (DDG75. Об этом сообщает местное издание Dumskaya.net.

Он пришвартовался у 16-го причала Морвокзала и, по предварительной информации, пробудет в Одессе до 27 февраля включительно.

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Отмечается, что в черноморский регион корабль вошел вечером 19 февраля.

Командование 6-го флота США заявляет, что эсминец прибыл для "проведения операции по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе".

Эсминец будет участвовать в учебных маневрах с кораблями Военно-морских сил Украины.

В сентябре 2015 года DDG75 заходил в Одессу для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2015.

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса Arleigh Burke. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет Томагавк, Асрок и Стандарт-2, а также противокорабельные ракеты Гарпун. Несет артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

Фото: Dumskaya.net 

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Теги: USS Donald Cook, одесса, эсминец, корабль
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