Футбол. "Шахтер" разгромил "Олимпик", но потерял игрока: фото

Сегодня, 27 марта, футбольные клубы "Шахтер" и "Олимпик" провели товарищеский матч, который завершился разгромной победой горняков - 4:0. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Голы на свой счет записали Фернандо (45-я минута), Веллингтон Нем (54-я), Тете (69-я минута) и Маркос Антонио (90-я минута).

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Огорчением для "Шахтера" стала травма основного левого защитника Исмаили. Его в матче заменил Сиприано.

"Шахтер" – "Олимпик" – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 Фернандо (44), 2:0 Нем (55), 3:0 Тете (68), 4:0 Маркос Антонио (89)

"Шахтер": Шевченко (Кудрик, 46), Болбат, Малышев (Степаненко, 46), Бондаренко, Исмаили (Сиприано, 58), Маркос Антонио, Майкон (Патрик, 46), Тете (Нем, 46), Тайсон (к) (Тете, 67), Фернандо (Соломон, 46), Тотовицкий (Дентиньо, 46)

"Олимпик": Бетим (Махновский, 30, Крынский, 60), Г. Пасич, Гришко (Тимошенко, 46), Дарлингтон, Клименчук, Гай (Кольцов, 60), Политыло, Валеев (Сондей, 65), Тейшейра, Дегтярев, Матар (Шиндер, 46).

Голы: Фернандо (43), Нем (55), Тете (68), Антонио (89)

Фото: shakhtar.com