"Атлетико" обыграл "Ювентус", несмотря на отмененный гол: видео

Вчера, 20 февраля, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" без особого труда выиграл дома у туринского "Ювентуса" со счетом 2:0. Правда, "Атлетико" превоходил "бянконери" только ов втором тайме.

В первом силы были равны, а игра - не слишком динамичной и зрелищной.

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Второй тайм начался с отличного паса Криштиану Роналду с фланга. Миралем Пьянич получил мяч, но не смог по нему попасть. На 51 минуте мадридцы ответили: Диего Коста получил мяч от Антуана Гризманна, но пробил мимо ворот.

До 70-минуты игра шла относительно спокойно, но тут Альваро Мората забил гол после навеса от Филипе Луиса. Арбитр отправился смотреть видеоповтор - и отменил гол. VAR показал, что Мората толкнул Кьеллини в спину в борьбе за мяч.

А вот восемь минут спустя Хосе Хименес забил "чистый" гол. И на 83 минуте Диего Годин удвоил результат "Атлетико", причем мяч в этот раз отрикошетил от Роналду.

"Ювентус" дважды имел шанс исправить ситуацию, но сначала вратарь Ян Облак спас свою команду после мощного удара Бернардески, а потом Роналду не хватило точности.

Ответный матч пройдет 12 марта в Турине.

В одно время с "Юве" и "Атлетико" играли "Шальке" и "Манчестер Сити". Немцы уступили в этой очень насыщенной игре со счетом 2:3.