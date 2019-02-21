"Атлетико" обыграл "Ювентус", несмотря на отмененный гол: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Вчерашний матч между "индейцами" и "бьянконери" закончился со счетом 2:0 в пользу первых

Реклама
Реклама

Вчера, 20 февраля, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" без особого труда выиграл дома у туринского "Ювентуса" со счетом 2:0. Правда, "Атлетико" превоходил "бянконери" только ов втором тайме.

В первом силы были равны, а игра - не слишком динамичной и зрелищной.

Реклама

Второй тайм начался с отличного паса Криштиану Роналду с фланга. Миралем Пьянич получил мяч, но не смог по нему попасть. На 51 минуте мадридцы ответили: Диего Коста получил мяч от Антуана Гризманна, но пробил мимо ворот.

До 70-минуты игра шла относительно спокойно, но тут Альваро Мората забил гол после навеса от Филипе Луиса. Арбитр отправился смотреть видеоповтор - и отменил гол. VAR показал, что Мората толкнул Кьеллини в спину в борьбе за мяч.

А вот восемь минут спустя Хосе Хименес забил "чистый" гол. И на 83 минуте Диего Годин удвоил результат "Атлетико", причем мяч в этот раз отрикошетил от Роналду.

"Ювентус" дважды имел шанс исправить ситуацию, но сначала вратарь Ян Облак спас свою команду после мощного удара Бернардески, а потом Роналду не хватило точности.

Ответный матч пройдет 12 марта в Турине.

В одно время с "Юве" и "Атлетико" играли "Шальке" и "Манчестер Сити". Немцы уступили в этой очень насыщенной игре со счетом 2:3.

Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, футбол, атлетико, Ювентус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Атлетико" обыграл "Ювентус", несмотря на отмененный гол: видео
"Атлетико" обыграл "Ювентус", несмотря на отмененный гол: видео
Задержан криминальный авторитет из РФ Полузверь и еще двое: видео
Задержан криминальный авторитет из РФ Полузверь и еще двое: видео
В Турции произошло мощное землетрясение: видео
В Турции произошло мощное землетрясение: видео
ТЭК Послы ЕС утвердили в предпоследнем чтении газовую директиву
Прошлый век: почему строительный рынок не может без бумаги
Мнение Прошлый век: почему строительный рынок не может без бумаги
Конец льготам: сколько "евроблях" растаможили украинцы
Авто Конец льготам: сколько "евроблях" растаможили украинцы
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Атлетико" обыграл "Ювентус", несмотря на отмененный гол: видео
"Атлетико" обыграл "Ювентус", несмотря на отмененный гол: видео
Задержан криминальный авторитет из РФ Полузверь и еще двое: видео
Задержан криминальный авторитет из РФ Полузверь и еще двое: видео 07:12
В Турции произошло мощное землетрясение: видео
В Турции произошло мощное землетрясение: видео 06:34
Луценко подробно рассказал о пытках пленных в Горловке - видео
Луценко подробно рассказал о пытках пленных в Горловке - видео 20.02.19, 22:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 