"Барселона" и "Реал" сыграли вничью - видео голов

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Вчерашнее Эль-Класико закончилось со счетом 1:1

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Испанские футбольные клубы "Реал" и "Барселона" вчера, 6 февраля, сыграли в первом матче полуфинала Кубка Испании. Эль-Класико закончилось со счетом 1:1, поэтому интрига в чемпионате обострилась.

На шестой минуте Карим Бензема воспользовался ошибкой игрока "Барсы", отдал мяч Лукасу Васкесу, а тот открыл счет в игре.

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После пропущенного гола каталонцы взяли контроль над мячом. И это дало им возможность сравнять счет.

Во втором тайме Малком подхватил мяч, который ранее выбил Серхио Рамос, сломав атаку Суареса. 1:1.

После этого на поле вышел Лионель Месси - и создал пару моментов. Удача скорее была на стороне "Реала", но тот ею не воспользовался: когда Тер Штеген оставил ворота "Барселоны", Гарет Бэйл не решился ударить по ним.

На том и разошлись. Имя финалиста выяснится теперь во втором Эль-Класико 27 февраля.

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Теги: спорт, футбол, Барселона, Реал, Эль-Класико, Лионель Месси
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