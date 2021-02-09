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Баскетбол. Украинец Алексей Лень на последних секундах помог своей команде победить: видео видео

09.02.2021, 18:29
Алексей Лень (Фото - espn.com)
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Украинский игрок баскетбольной команды "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень на последних секундах игры с "Чикаго Булз" заблокировал проход Зака Лавина. В результате его клуб выиграл без овертайма со счетом 105:101.

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Лень встретил оппонента подальше от кольца, после чего в прыжке заблокировал его бросок. 

За 21 минуту на паркете Лень набрал 13 очков, совершил 7 подборов и отдал одну результативную передачу.

По словам главного тренера "Вашингтон Уизардс" Скотта Брукса, "Лень с умом использовал свои габариты".

"Лень ставил хорошие заслоны, помогал Брэдли Билу (партнер украинца по команде, – ред.) уходить от сдваиваний, потом Брэдли делал правильные передачи в нужное время. Все это способствовало нашим рывкам. Лень провел солидные минуты в этом матче. Он делал заслоны, был агрессивным, становился на линию штрафных и реализовал некоторые из бросков. Считаю, что Лень был хорош на обоих концах площадки в течение всей игры. Непросто влиться в команду по ходу сезона", – сказал Брукс, передает xsport.ua.

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Станислав Стороженко
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Алексей Лень баскетбол Вашингтон Уизардс
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