"Бавария" обыграла "ПСЖ" со счетом 1:0. Как был забит победный гол - видео

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Первый тайм был сыгран вничью, а во втором победу "Баварии" принес французский легионер Коман

Мюнхенский клуб "Бавария" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз. В этой игре победу немцам на 59-й минуте принес единственный в составе команды француз Кингсли Коман. Видео гола было выложено в сети на Yuotube.

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В первом тайме обошлось без голов, но команды показали хорошую игру, создав множество моментов. А во втором тайме счет "размочил" Коман, игравший в прошлом как раз за французский клуб "Пари Сен-Жермен". Он поймал передачу Киммиха и отправил мяч в сетку головой.

После этой победы "Бавария" стала первой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все матчи на пути к кубку.

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Теги: футбол, Бавария, видео, Лига чемпионов, ПСЖ, гол
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