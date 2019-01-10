Без козла не обошлось: презентован талисман юношеской Олимпиады

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"Он синий. С рогами. И невероятно спортивный", — так описывают талисман в презентационном ролике

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До старта зимней юношеской Олимпиады-2020 в Швейцарии остается год, и организаторы на днях представили официальный талисман соревнований. Им стал зверек-химера Йодли, пишет сайт оргкомитета Игр.

Это комбинация коровы, сенбернара и козла, утверждают авторы.

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Над дизайном Йодли трудились 140 студентов школы искусств и коммуникаций Лозанны. Финальные варианты маскота показали 500 швейцарским спортсменам в возрасте от 12 до 18 лет, которые и выбрали Йодли.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне. В 81 соревновании в 8 видах спорта и 16 дисциплинах примут участие олимпийцы в возрасте 15-18 лет из более чем 70 стран мира. Арена открытия и закрытия Игр - стадион Stade Pierre de Coubertin.

Видео: Lausanne 2020

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Теги: Олимпийские игры, лозанна, 2020 год, талисман, йодли
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