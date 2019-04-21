Бокс. Украинец Беринчик уверенно добыл очередную победу - видео

В субботу, 20 апреля, украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) в Киеве защитил пояс интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе в бою против японца Нихито Аракавы.

Украинец взял на себя инициативу с начала боя. Во втором раунде - столкновение головами и рассечение у Беринчика.

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С середины боя японец явно устал, но к концу боя стал нападать. Беринчик шел уверенно к победе, которую объявили судьи (120:107, 118:109, 120:107).

Беринчик добыл 11-ю победу. Для него это первая защита титула интернационального чемпиона. Пояс он завоевал в декабре 2018 года, когда сразил Росеки Кристобаля.

"Хочу сказать, что мы потихоньку подкрадываемся к официальному претенденту. Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой. В любом случае Украина получит чемпиона", - цитирует Беринчика Sportarena после боя.

Ломаченко является действующим чемпионом мира в легком весе.

Лучшие моменты с боев Беренчика:

Фото: Ольга Иващенко, K2 Promotion,

Видео: Интер