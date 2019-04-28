Бокс. Украинец Постол оказался сильнее Мимуна: видео

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Виктор Постол в своем 33 бою на профессиональном ринге победил француза Мимуна и претендует на титульный бой WBC

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Украинский боксер-профессионал Виктор Постол (30-2, 12 KO) провел поединок с французом Мохамедом Мимуном (21-2, 2 KO). Об этом пишет iSport.

Соперник Виктора ничего яркого не показал, кроме редко проходивших не особо акцентированных ударов.

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Украинец доминировал в ринге с первого раунда. В четвертом раунде у Постола прошел отличный апперкот и рефери мог засчитывать нокдаун. От падения француза спасли канаты ринга.

В дальнейшем Постол выигрывал раунды за счет более качественной работы джебом. Мимун пытался поймать Виктора хуком, но часто его удары шли мимо цели.

По итогам боя судьи вынесли вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

На счету боксера теперь 31 победа и он завоевал статус обязательного претендента на пояс WBC в суперлегком весе.

Напомним, ранее сообщалось, что Постол оказался тяжелее Мимуна перед боем.

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Теги: бокс, Виктор Постол
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