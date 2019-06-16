Бой Тайсон Фьюри - Том Шварц завершился быстрым нокаутом: видео

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе на арене MGM Grand экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) победил соперника из Германии Тома Шварца (24-1, 16 КО).

Рефери остановил бой во втором раунде, зафиксировав победу Фьюри техническим нокаутом (угол Шварца отказался от продолжения боя).

Это 20-я победа нокаутом в карьере Фьюри. Он завоевал титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

10 июня британо-ирландский боксер Тайсон Фьюри провел свой первый бой после двух с половиной лет перерыва с момента последнего проведенного поединка, в котором он победил украинца Владимира Кличко в 2015-м.

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