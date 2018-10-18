Дарья Белодед завоевала золото еще одного чемпионата мира: видео

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Украинская спортсменка победила в юниорском чемпионате мира

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала "золото" юниорского чемпионата мира, который проходит на Багамах. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Белодед не оставила шансов в финале весовой категории до 48 кг японке Сане Ёсиде.

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20 сентября 17-летняя Белодед в финале чемпионата мира по дзюдо победила действующую на тот момент чемпионку мира японку Фуну Тонаки. Победу Дарье принесла подсечка в середине боя, которая была оценена иппоном. Украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. Также она действующая чемпионка Европы в категории до 48 кг. 

3 октября Белодед возглавила перечень лучших дзюдоистов в мире. 

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Теги: дзюдо, дарья белодед
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